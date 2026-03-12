Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και στις δηλώσεις του έκανε λόγο για «δεύτερη οικογένεια», ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξή του και ευχήθηκε να πανηγυρίσει την κατάκτηση κι άλλων τίτλων.

Οι «ερυθρόλευκοι» φρόντισαν να… δέσουν τον Μαροκινό φορ καθώς συμφώνησαν μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου, εξέλιξη που έκανε ευτυχισμένο και τον ίδιο, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του.

Σε αυτές, ο Ελ Κααμπί είπε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα, όπως έδωσα και στις προηγούμενος σεζόν. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους.

Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού… Ένιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που με υποστηρίζουν και τιμούν την προσπάθεια μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα».