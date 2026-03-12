Περίπου 47.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για τον επαναπατρισμό τους, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ναύλωσε σχεδόν 50 πτήσεις τσάρτερ.



Η κίνηση αυτή ακολούθησε τις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε το υπουργείο για καθυστέρηση και έλλειψη σχεδιασμού, όταν ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά τις αντιδράσεις, οι αμερικανικές αρχές ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους για την ταχύτερη μεταφορά των πολιτών τους.



Εκ των 47.000 ανθρώπων, το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είπε πως βοήθησε άμεσα 32.000 άτομα να επιστρέψουν στη χώρα, με πτήσεις τσάρτερ ή εμπορικές πτήσεις χάρη στη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας.



«Στο τέλος της ημέρας σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 48 πτήσεις και θα έχει απομακρύνει με πλήρη ασφάλεια χιλιάδες Αμερικανούς από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ένας αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως η προσφορά διαθέσιμων θέσεων υπερβαίνει τη ζήτηση, με τους περισσότερους Αμερικανούς να έχουν επιλέξει να φύγουν μέσω της εμπορικής οδού.



«Προτείναμε επιλογές αναχώρησης σε σχεδόν όλους τους Αμερικανούς της περιοχής, που μας ζήτησαν βοήθεια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Οι Αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να επιβιβαστούν δωρεάν σε αυτές τις πτήσεις τσάρτερ που οργανώνει η Ουάσινγκτον.



Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ μπορεί μέσω ενός έκτακτου ταμείου να χρηματοδοτεί τα δρομολόγια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.