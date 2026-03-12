Ο αμερικανικός κολοσσός καλλυντικών Estée Lauder Companies προχώρησε σε νομική δράση κατά της γνωστής Βρετανίδας αρωματοποιού Τζο Μαλόουν, της νέας εταιρείας αρωμάτων της αλλά και της βρετανικής δραστηριότητας της αλυσίδας Zara, με αφορμή τη χρήση του ονόματός της σε προϊόντα αρωμάτων. Η αγωγή αφορά ζητήματα παραβίασης συμβολαίου και εμπορικού σήματος, καθώς και το αδίκημα του λεγόμενου «passing off», το οποίο στο αγγλικό δίκαιο αφορά την παραπλάνηση καταναλωτών ώστε να πιστεύουν ότι προϊόντα ή υπηρεσίες συνδέονται με άλλη επιχείρηση.

Η Βρετανίδα επιχειρηματίας Τζο Μαλόουν είχε πουλήσει το ομώνυμο brand αρωμάτων της και τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός της στην Estée Lauder Companies το 1999. Το 2006 αποχώρησε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας, ενώ δεσμευόταν από περιοριστικό συμβόλαιο μη ανταγωνισμού για πέντε χρόνια, καθώς και από απαγόρευση χρήσης του ονόματος «Jo Malone» για εμπορικούς σκοπούς. Σε αρκετές συνεντεύξεις της, η Μαλόουν έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για την απόφαση να εκχωρήσει τα δικαιώματα του ονόματός της, χαρακτηρίζοντάς την «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου».

Μετά τη λήξη της ρήτρας μη ανταγωνισμού το 2011, η Τζο Μαλόουν δημιούργησε νέο brand αρωμάτων με την ονομασία Jo Loves. Το προηγούμενο έτος, η Jo Loves λάνσαρε μια νέα συνεργασία οικονομικών αρωμάτων με τη γνωστή αλυσίδα λιανικής Zara. Στη συσκευασία των αρωμάτων περιλαμβάνεται η φράση: «A creation by Jo Malone CBE, founder of Jo Loves».

Ακριβώς αυτή η χρήση του ονόματος «Jo Malone» στη συσκευασία των προϊόντων της Zara αποτέλεσε τη βάση της αγωγής που κατέθεσε η Estée Lauder Companies αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η Τζο Μαλόουν δεν είναι η πρώτη ιδρύτρια που πούλησε τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός της. Η make-up artist Μπόμπι Μπράουν πούλησε επίσης το ομώνυμο brand της στην Estée Lauder και αργότερα δημιούργησε την εταιρεία Jones Road. Αντίστοιχα, η σχεδιάστρια τσαντών Κέιτ Σπέιντ άλλαξε νομικά το όνομά της σε Κέιτ Βαλεντάιν ώστε να ευθυγραμμιστεί με το νέο brand της, αφού έχασε τα δικαιώματα χρήσης του ονόματός της μετά την πώληση της εταιρείας της στη Liz Claiborne το 2007.

Εκπρόσωπος της Estée Lauder Companies δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στο brand τα τελευταία 25 χρόνια προκειμένου να το επεκτείνει διεθνώς.

Μέχρι στιγμής, η Τζο Μαλόουν, η εταιρεία Jo Loves και η Zara UK δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.