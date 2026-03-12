Χάος επικρατεί στην Κηφισίας με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία.

Πιο αναλυτικά, τα τροχαία σημειώθηκαν τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά -όπου υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα, αλλά και σε αυτό προς Αθήνα.

Το ένα από τα ατυχήματα, που επέφερε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, σημειώθηκε στο τούνελ της Κηφισιάς, στο ύψος της Κατεχάκη, και έγινε με την εμπλοκή και μοτοσικλέτας της ΕΛ.ΑΣ.

Η μία λωρίδα παραμένει κλειστή και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

