Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συζητήσει με τη Μαρία Καρυστιανού εφόσον προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

«Μπορούμε κάλλιστα να καθίσουμε και να μιλήσουμε με το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα».

Έπειτα, ανέφερε ότι «δεν είμαι σε επικοινωνία μαζί της, όμως επειδή γνωρίζω πολύ καλά την υπόθεση των Τεμπών, είμαι σε θέση να πω ότι η πολιτική κίνηση Καρυστιανού είναι ούτως ή άλλως δικαίωμά της, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό η κίνηση αυτή να πάρει και τη μορφή κόμματος και κινήματος. Το ότι δηλαδή το κίνημα αυτό παίρνει τη μορφή κόμματος είναι μια φυσιολογική εξέλιξη».

«Μακάρι να πάνε όλα καλά και να συζητήσουμε με την κυρία Καρυστιανού. Είμαι ανοιχτός να μιλήσω μαζί της», πρόσθεσε στη συνέχεια.