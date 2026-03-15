Η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή του Ιράκ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δείχνει επίθεση με drone (FPV) εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Στο βίντεο, που έφερε στην επιφάνεια το Al Jazeera, φαίνεται ένα FPV drone να πετά γύρω από το συγκρότημα Victory Base Complex πριν πέσει πάνω σε κτίριο -πιθανώς αποθήκη- μέσα στη βάση, η οποία φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί από το προσωπικό της.

Η εγκατάσταση βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική παρουσία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ασφαλείας στην περιοχή.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση την οποία πραγματοποίησε η ισλαμική αντιστασιακή οργάνωση Kataib Hezbollah, ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη γνωστή επιτυχημένη χρήση FPV επιθετικού drone από τη συγκεκριμένη πολιτοφυλακή εναντίον αμερικανικής βάσης στο Ιράκ, κάτι που πιθανόν της επέτρεψε να παρακάμψει τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας.

Το drone Shahed-136 είναι ένα «περιπλανώμενο» πυρομαχικό, σχεδιασμένο για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς. Έχει μήκος περίπου τρία μέτρα και χαρακτηριστικό σχήμα πτέρυγας τύπου δέλτα, ενώ μπορεί να μεταφέρει εκρηκτική κεφαλή που εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 κιλών. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος, το οποίο υπολογίζεται μεταξύ 20.000 και 50.000 δολαρίων, γεγονός που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή και τη χρήση πολλών drones ταυτόχρονα, δυσκολεύοντας την αναχαίτισή τους από τα συστήματα αεράμυνας.

Πάμφθηνα και αποτελεσματικά

Τα FPV drones μεταφέρουν εκρηκτικά και καθοδηγούνται χειροκίνητα από έναν χειριστή μέσω ζωντανής εικόνας από κάμερα που φέρουν στο ρύγχος τους. Το κόστος τους μπορεί να είναι μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια, γεγονός που τα καθιστά πολύ φθηνότερα από τα παραδοσιακά κατευθυνόμενα όπλα ακριβείας, ενώ μπορούν παρ’ όλα αυτά να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στον οποίο εμπλέκονται το Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όλη την περιοχή, ομάδες που συνδέονται με το Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων συμμάχων των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας drones και ρουκέτες, κυρίως μέσω πολιτοφυλακών που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ και σε άλλες χώρες.