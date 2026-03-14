Μια επίθεση με drones στόχευσε αργά σήμερα το βράδυ μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, βάση που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στρατεύματα του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν δύο αξιωματούχοι σε δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το περιμετρικό τείχος, πάνω σε αποθήκες και προσωρινές κατασκευές, προκαλώντας πυρκαγιά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φιλοϊρανικές ιρακινές ομάδες πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση σε βάση των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα το βράδυ ότι εκτόξευσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν κοντά στο Ριάντ.

Ενώ οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση, το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι είχε αναχαιτίσει έξι πυραύλους που κατευθύνονταν προς το αλ Καρίτζ, όπου βρίσκεται η βάση.