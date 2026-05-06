Ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού προσγειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ-Σχίπχολ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Πράια, στην Πράσινη Ακτή (Πράσινο Ακρωτήριο), και προσγειώθηκε στις 20:47 (ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο της επιχείρησης αεροδιακομιδής ασθενών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει καταγραφεί συρροή κρουσμάτων χανταϊού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο ο ασθενής θα απομακρυνθεί από το αεροδρόμιο και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ωστόσο, το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανακοίνωσε ότι ιατρική ομάδα του βρίσκεται σε ετοιμότητα για να παραλάβει ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο, διαβεβαιώνοντας πως «έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί η μετάδοση» της νόσου. Το νοσοκομείο τόνισε επίσης ότι οι υπόλοιποι ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί «δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο», επιχειρώντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία του Ντίσελντορφ, στη δυτική Γερμανία, είχε ανακοινώσει ότι ένας ασυμπτωματικός επιβάτης του πλοίου, ο οποίος είχε έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Γερμανίας για παρακολούθηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθυνόταν επίσης στην Ολλανδία προσγειώθηκε εκτάκτως στα Κανάρια Νησιά λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, να απαιτηθεί η αποστολή νέου αεροσκάφους για να παραλάβει τους δύο ασθενείς που επέβαιναν σε αυτό.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής των ασθενών εντάσσεται στη διεθνή κινητοποίηση για τη διαχείριση της εστίας χανταϊού στο MV Hondius, όπου έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα, καθώς και θάνατοι, με τις υγειονομικές αρχές σε Ευρώπη και Αφρική να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.