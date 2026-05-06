Η άφιξη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί ξέσπασμα χανταϊού, προκαλεί ανησυχία και οδυνηρές μνήμες καραντίνας στους κατοίκους των Κανάριων Νησιών της Ισπανίας, που θυμούνται τις πρώτες μέρες της πανδημίας Covid-19. Το πλοίο, με περίπου 150 επιβαίνοντες, αναμένεται να δέσει στην Τενερίφη, έπειτα από απόφαση της Μαδρίτης να αποδεχθεί σχετικό αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης.

Το αρχιπέλαγος ήταν από τις πρώτες περιοχές στην Ευρώπη που μπήκαν σε καραντίνα στις αρχές του 2020, όταν πάνω από 700 παραθεριστές εγκλωβίστηκαν σε ξενοδοχείο της Τενερίφης για 14 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί τότε η εξάπλωση του κορωνοϊού. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι τα Κανάρια Νησιά έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υγειονομικών κρίσεων, όπως και κατά το ξέσπασμα του Έμπολα το 2014, σε μια περιοχή όπου η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν ότι το αρχιπέλαγος έχει σηκώσει για χρόνια «δυσανάλογο βάρος» και στη μεταναστευτική κρίση από τη Δυτική Αφρική. «Είμαστε μια κοινότητα ήδη αρκετά ευέλικτη και φιλόξενη, αλλά αυτό είναι υπερβολικό», δηλώνει 62χρονη κάτοικος, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία των ντόπιων. «Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια όπου θα μπορούσε να πάει το κρουαζιερόπλοιο», προσθέτει, δίνοντας φωνή στο αίσθημα ότι τα νησιά χρησιμοποιούνται ξανά ως «ζώνη απορρόφησης κρίσεων».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως «παραμένει χαμηλός» στη φάση αυτή και ότι η παραλλαγή του χανταϊού που έχει εντοπιστεί στο πλοίο μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων μόνο μέσω στενής, παρατεταμένης επαφής. Παρά τις διαβεβαιώσεις, υγειονομικοί στην Τενερίφη εκφράζουν ανησυχία ότι νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ακόμη και σχολεία θα μπορούσαν να τεθούν σε αποκλεισμό εφόσον ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα καραντίνας των Κανάριων Νησιών.

Σύμφωνα με την Ισπανίδα υπουργό Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο, είναι ασυμπτωματικοί και δεν είναι Ισπανοί υπήκοοι, θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη στην Τενερίφη, στο πλαίσιο ενός «κοινού σχεδίου υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης». Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η σχετική απόφαση ανήκει στις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών, Φερνάντο Κλαβίχο, έχει εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του με το ενδεχόμενο να δέσει το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη, ενώ εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι το brand των νησιών ως «ασφαλούς προορισμού» δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά. Ο πρόεδρος του συνδέσμου ξενοδοχείων της Τενερίφης Ashotel, Χόρχε Μαριχάλ, σημειώνει ότι ανταγωνιστικοί προορισμοί, όπως το Μαρόκο, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη, ενώ η ισπανική κυβέρνηση επικρίνεται ότι δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με σαφήνεια τι ακριβώς αναμένεται για το αρχιπέλαγος.

Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ορισμένοι κάτοικοι φοβούνται ότι η υπόθεση του κρουαζιερόπλοιου μπορεί να επισκιάσει ακόμη και την προγραμματισμένη επίσκεψη του πάπα Λέοντα στα Κανάρια Νησιά τον Ιούνιο, που θεωρείται σημαντική ευκαιρία προβολής για τον προορισμό. «Μπορείτε να φανταστείτε τον Πάπα με χανταϊό; Αυτός είναι ένας τίτλος που δεν θέλουμε», σχολίασε σκωπτικά η κωμικός Ομάιρα Καθόρλα στα κοινωνικά δίκτυα, συμπυκνώνοντας με χιούμορ το άγχος μιας κοινωνίας που νιώθει ότι ξαναζεί τον εφιάλτη της Covid πάνω στο πιο ευαίσθητο σημείο της: τον τουρισμό.