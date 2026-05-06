Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά. Παράλληλα θα τεθεί σε εφαρμογή σύστημα για την αξιολόγηση των επιβατών και τη διευθέτηση του επαναπατρισμού τους στις χώρες καταγωγής τους, ανέφεραν.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και εκκένωσης για την επαναπατρισή όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», δήλωσε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία Γκόμεζ σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι 14 Ισπανοί υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους του πληρώματος, που βρίσκονται επί του MV Hondius θα μεταφερθούν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεζ Ούλα της Μαδρίτης, πρόσθεσε.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός.

Η Γκαρσία ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την διεθνή επιφυλακή «λεπτό προς λεπτό» προκειμένου να λάβει όλα τα μέτρα για την πρόληψη τυχόν εξάπλωσης του ιού, σύμφωνα με το AFP.

Η υπουργός Υγείας απάντησε επίσης στις επικρίσεις της τοπικής κυβέρνησης για το σχέδιο (9:53, 14:02), λέγοντας ότι βρισκόταν σε «συνεχή επαφή» με τον επικεφαλής της, Φερνάντο Κλαβίχο, και ότι αυτός θα συμμετείχε σε όλο τον σχετικό σχεδιασμό.