Τα τρία ύποπτα περιστατικά του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που έχει εξελιχθεί σε εστία χανταϊού, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα.

«Τρεις ασθενείς ύποπτοι ως κρούσματα του χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο και κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να λάβουν ιατρική φροντίδα σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ένας ακόμη «επαγγελματίας υγείας» βρίσκεται επί του πλοίου, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.