Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχουν εντοπίσει οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμενόταν να αναχωρήσει από τα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται, για τα Κανάρια Νησιά, αφού η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο Independent, η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών της Ισπανίας αρνήθηκε να δέσει το πλοίο εκεί και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ. «Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουμε το κοινό ή να εγγυηθούμε την ασφάλειά του», τόνισε ο Κλαβίχο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Η παρουσίαση του υπουργού, την οποία έχει δει το Reuters, αναφέρει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) ανέφεραν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνιζε η παρουσίαση.

Άλλα στελέχη του χανταϊού συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Πώς κυλούν οι ώρες στο κρουαζιερόπλοιο

Εντωμεταξύ, επιβάτης του πλοίου, ο Kasem Hato, αναφέρθηκε στο BBC ότι οι επιβάτες απασχολούνται διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες και πίνοντας ζεστά ροφήματα.

Ο διαχειριστής της κρουαζιέρας, η Oceanwide Expeditions, δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα «παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά ψύχραιμους». «Η Oceanwide Expeditions εργάζεται για να παρέχει σαφήνεια και διαβεβαίωση στους επιβάτες και να επιταχύνει την αποβίβασή τους και τον ιατρικό έλεγχο», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Ένας άλλος επιβάτης είπε ότι το προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο είχε ζητήσει από τους επιβάτες να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, να φορούν μάσκες στο εσωτερικό του πλοίου και να απολυμαίνουν συχνά τα χέρια τους.

Ήταν ένα ταξίδι που υποσχόταν στους επιβάτες την εμπειρία μιας ζωής, διασχίζοντας μερικά από τα πιο άγρια και ανέγγιχτα τοπία του Ατλαντικού.

Το MV Hondius απέπλευσε από την Ουσουάια στην Αργεντινή, την πιο νότια πόλη του κόσμου, την 1η Απριλίου.

Ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από τον χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός.

Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.