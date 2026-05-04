Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πιθανή επιδημία χανταϊού (hantavirus) σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά.

Έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από hantavirus και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα.

Η επιδημία αναφέρθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Τι είναι ο ιός hantavirus;

Ο ιός Hantavirus αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται από τρωκτικά και μεταδίδεται κυρίως στον άνθρωπο μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Οι μολύνσεις συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός μεταφέρεται αερομεταφερόμενος από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Αν και σπάνια, μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατσουνιών από τρωκτικά.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη, το Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό (HPS), συχνά ξεκινά με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακά προβλήματα. Εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με τα CDC.

Η δεύτερη ασθένεια, ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (HFRS), είναι πιο σοβαρή και προσβάλλει κυρίως τα νεφρά. Τα μεταγενέστερα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πόσα κρούσματα του ιού hantavirus έχουν αναφερθεί παγκοσμίως;

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο καταγράφονται 150.000 κρούσματα HFRS παγκοσμίως, κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία. Πάνω από τα μισά κρούσματα εμφανίζονται συνήθως στην Κίνα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι από το 1993, όταν ξεκίνησε η επιτήρηση του χανταϊού, έως το 2023, καταγράφηκαν 890 κρούσματα στη χώρα.

Ωστόσο, ο ιός της Σεούλ, ένα από τα κύρια στελέχη του χανταϊού που μεταφέρεται από τους αρουραίους της Νορβηγίας (γνωστούς και ως καφέ αρουραίους), καταγράφεται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταϊό.

Τα CDC συνιστούν υποστηρικτική φροντίδα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οξυγονοθεραπεία, μηχανική υποστήριξη αναπνοής, αντιιικά φάρμακα, ακόμη και αιμοκάθαρση.

Ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν.

Τα CDC συνιστούν την εξάλειψη της επαφής με τρωκτικά σε σπίτια ή χώρους εργασίας για τη μείωση της έκθεσης στον ιό.

Συνιστούν επίσης τη σφράγιση των σημείων εισόδου σε υπόγεια ή σοφίτες όπου τρωκτικά μπορεί να εισέλθουν σε σπίτια.

Προτείνεται επίσης η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό των περιττωμάτων των τρωκτικών για την αποφυγή εισπνοής μολυσμένου αέρα.

Υπήρξαν πρόσφατα κρούσματα του ιού;

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική ασθένεια που συνδέεται με τον ιό.

Οι ιατρικοί ερευνητές πιστεύουν ότι η Αρακάουα προσβλήθηκε από HPS – το πιο κοινό στέλεχος στις ΗΠΑ – το οποίο οδήγησε στον θάνατό της.

Φωλιές και ορισμένα νεκρά τρωκτικά βρέθηκαν σε βοηθητικά κτίρια του σπιτιού της όπου βρέθηκε.

Τα αστυνομικά αρχεία έδειξαν ότι η Αρακάουα έψαχνε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα της γρίπης και της Covid τις ημέρες πριν από τον θάνατό της.