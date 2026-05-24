Η Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή της στην Ελλάδα, αναχωρώντας σήμερα το μεσημέρι από το αεροδρόμιο των Χανίων.
Η Πριγκίπισσα Άννα, με το σύζυγό της αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς, έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργάνωσαν οι τοπικές αρχές στα Χανιά για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων:
- επισκέφθηκε σήμερα το Φρούριο Φιρκά στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και ξεναγήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, το οποίο φιλοξενεί σημαντικά εκθέματα για τη Μάχη της Κρήτης,
- παρευρέθηκε στην επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου και
- παρακολούθησε την παρέλαση σημαιοφόρων και παραδοσιακών συλλόγων, καθώς και την αεροπορική επίδειξη των «Red Arrows», του αεροβατικού σμήνους της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, πάνω από το λιμάνι των Χανίων.