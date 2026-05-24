Τα Χανιά γέμισαν χρώματα και εντυπωσιακούς αεροπορικούς ελιγμούς, καθώς το διάσημο ακροβατικό σμήνος Red Arrows της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας πραγματοποίησε θεαματική επίδειξη πάνω από το ενετικό λιμάνι, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης.

Κάτοικοι της πόλης αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στην παραλιακή ζώνη των Χανίων για να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα, με τα αεροσκάφη να πραγματοποιούν συγχρονισμένους σχηματισμούς και εναέριες φιγούρες πάνω από το ιστορικό λιμάνι.

Η αεροπορική επίδειξη αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές των φετινών εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, προσφέροντας μοναδικές εικόνες σε όσους βρέθηκαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Αυτής Βασιλική Υψηλότητας Πριγκίπισσας Άννας, που βρίσκεται από χθες στα Χανιά για τον εορτασμό της επετείου, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς.

Τα περίφημα Red Arrows, γνωστά διεθνώς ως Royal Air Force Aerobatic Team, αποτελούν το επίσημο ακροβατικό σμήνος της RAF. Δημιουργήθηκαν το 1964, έπειτα από τη συνένωση διαφόρων ανεπίσημων ακροβατικών ομάδων της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, και έκτοτε θεωρούνται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αεροπορικά σμήνη στον κόσμο.

Οι ελιγμοί τους πάνω από το ενετικό λιμάνι εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους, ενώ οι εικόνες και τα βίντεο από την επίδειξη κυριάρχησαν στα social media και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών.

Η παρουσία των Red Arrows στα Χανιά έδωσε ξεχωριστό τόνο στις επετειακές εκδηλώσεις, συνδέοντας τη μνήμη της ιστορικής Μάχης της Κρήτης με ένα σύγχρονο αεροπορικό υπερθέαμα υψηλού επιπέδου.