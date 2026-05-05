Συναγερμός έχει ξεσπάσει για τυχόν εξάπλωση του χανταϊού, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναζητάει 80 επιβάτες αεροσκάφους που πέταξαν μαζί με ένα κρούσμα από το κρουαζιερόπλοιο Hondius.

Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε «γαστρεντερικά συμπτώματα». Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για τη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης, πάνω στο πλοίο.

Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυνθεί από χανταϊό. «Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών» του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Κάριν Μάρεϊ.

Προηγουμένως, έγινε γνωστό ότι τρεις ασθενείς με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο Hondius θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες και θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα.

Η Αν Λίντστραντ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε ότι μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλεύσει στη συνέχεια με προορισμό τα Κανάρια Νησιά ή την Ολλανδία.

Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο.

Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς είναι Ολλανδός πολίτης.

«Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση», πρόσθεσε η Λίντστραντ.

Πώς εξαπλώθηκε ο ιός

Όσον αφορά τον τρόπο που εξαπλώθηκε ο ιός, η Μαρία Βαν Κέρχοου, προσωρινή διευθύντρια της υπηρεσίας πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης των επιδημιών και των πανδημιών στον ΠΟΥ, δήλωσε: «Με δεδομένο τον χρόνο επώασης του χανταϊού, που κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποψιαζόμαστε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου» και «πιστεύουμε ότι μπορεί να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή».

Σημειώνεται ότι το κρουαζιερόπλοιο Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος. Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοιχτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.