Ο χανταϊός ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την είδηση για τους θανάτους επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε πλοίο που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, με νεκρούς και ασθενείς που χρειάστηκαν ιατρική παρακολούθηση.

Η είδηση επανέφερε στο ενδιαφέρον του κοινού μια σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη, η οποία συνδέεται κυρίως με τρωκτικά. Ο χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω εισπνοής μολυσμένης σκόνης από ούρα, κόπρανα ή σάλιο τρωκτικών, ενώ σπανιότερα μπορεί να μεταδοθεί και μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς.

Με αφορμή τη νέα υπόθεση, πολλοί θυμήθηκαν και τον θάνατο της Μπέτσι Αρακάουα, συζύγου του θρυλικού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν. Η Αρακάουα, κλασική πιανίστρια, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2025 από αναπνευστική νόσο που συνδέθηκε με τον χανταϊό, σύμφωνα με τις ιατρικές αρχές.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει τότε μεγάλη αίσθηση, καθώς η Μπέτσι Αρακάουα και ο Τζιν Χάκμαν βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού. Ωστόσο, ο ίδιος ο Χάκμαν δεν πέθανε από χανταϊό. Η σύζυγός του ήταν εκείνη που έχασε τη ζωή της από λοίμωξη που συνδέθηκε με τον ιό.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός δεν είναι ένας μόνο ιός, αλλά ομάδα ιών που μεταφέρονται κυρίως από άγρια τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίους. Η μόλυνση μπορεί να συμβεί όταν ένας άνθρωπος έρθει σε επαφή με μολυσμένα τρωκτικά ή εισπνεύσει σωματίδια από μολυσμένα περιττώματα, ούρα ή σάλιο.

Η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μορφές νόσου, όπως το πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό, το οποίο αρχικά μπορεί να μοιάζει με γρίπη, με πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε αναπνευστική δυσχέρεια.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταϊό. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική και, σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί νοσηλεία σε ΜΕΘ, οξυγονοθεραπεία ή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.