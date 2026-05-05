Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση που εκτυλίσσεται στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο κοντά στη Δυτική Αφρική, ύστερα από ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις επιβάτες, ενώ άλλοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκεται και ο Αμερικανός influencer, Τζέικ Ρόσμαριν, από τη Βοστώνη, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 44.000 ακόλουθους στο Instagram. Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα, εμφανίζεται συναισθηματικά φορτισμένος, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πλοίο, το οποίο δεν έλαβε άδεια προσέγγισης στο Πράσινο Ακρωτήριο.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια. «Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία, δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι».

Όπως τόνισε, η αβεβαιότητα είναι το πιο δύσκολο στοιχείο της κατάστασης: «Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώσουμε ασφαλείς, να έχουμε σαφήνεια και να επιστρέψουμε στα σπίτια μας».

Το MV Hondius ζήτησε βοήθεια από τις τοπικές υγειονομικές Aρχές την Κυριακή, όταν έφτασε στο μικρό νησιωτικό κράτος του Πράσινου Ακρωτηρίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν του έχει επιτραπεί να δέσει σε λιμάνι, σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται την κρουαζιέρα.

Περίπου 150 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο πλοίο, μετά τον θάνατο τριών επιβατών, ενός ζευγαριού από την Ολλανδία και ενός Γερμανού υπηκόου, έπειτα από το ύποπτο ξέσπασμα του ιού. Παράλληλα, ιατρικές ομάδες καταβάλλουν προσπάθειες για την απομάκρυνση δύο ατόμων που εμφανίζουν συμπτώματα του επικίνδυνου ιού.

Οι θάνατοι

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν και 17 Αμερικανοί, πραγματοποιούσε πολυήμερη πολική κρουαζιέρα από την Αργεντινή προς την Ανταρκτική, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα περιστατικά νωρίς τον περασμένο μήνα. Ένας 70χρονος Ολλανδός πέθανε στις 11 Απριλίου, αφού παρουσίασε πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια, σύμφωνα με τις Αρχές. Η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο δύο εβδομάδες αργότερα στο βρετανικό έδαφος της Αγίας Ελένης, περίπου 1.200 μίλια από τις ακτές της Αφρικής.

Η 69χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε ταυτόχρονα στη Νότια Αφρική, ωστόσο κατέρρευσε σε αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και κατέληξε σε κοντινό νοσοκομείο. Ένας ασθενής Βρετανός επιβάτης απομακρύνθηκε από το πλοίο και μεταφέρθηκε επίσης στη Νότια Αφρική στις 27 Απριλίου, όπου στη συνέχεια διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, μια σπάνια λοίμωξη που μεταδίδεται από τρωκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο ή αιμορραγικό πυρετό, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το Σάββατο καταγράφηκε και τρίτος θάνατος επιβάτη, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Γερμανός υπήκοος.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω εισπνοής σωματιδίων που προέρχονται από περιττώματα, σάλιο ή αίμα μολυσμένων τρωκτικών. Ωστόσο, μια σπάνια μορφή του ιού, που έχει καταγραφεί μόνο στις Άνδεις της Αργεντινής και της Χιλής, ενδέχεται να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τα περιστατικά μόλυνσης και αν υπάρχει κίνδυνος για τους υπόλοιπους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος.