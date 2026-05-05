Ο συναγερμός που έχει σημάνει σε διεθνές επίπεδο για την εμφάνιση περιστατικών χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό φέρνει στο προσκήνιο την ανησυχία των υγειονομικών αρχών, την ώρα που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και τις πιθανές επιπτώσεις για τους επιβάτες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν εντοπιστεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, καθώς και πέντε ακόμα που θεωρούνται ύποπτα, σε ολλανδικό πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Στο πλοίο Hondius επιβαίνουν περίπου 150 άτομα, στην πλειονότητά τους υπήκοοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία. Το ταξίδι ξεκίνησε από την Αργεντινή τον Μάρτιο και το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά της δυτικής Αφρικής.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, από τα συνολικά επτά περιστατικά, επιβεβαιωμένα και ύποπτα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και τρεις εμφανίζουν ήπια συμπτώματα.

Τα θύματα περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και έναν Γερμανό υπήκοο, ενώ ένας Βρετανός ασθενής έχει ήδη απομακρυνθεί από το πλοίο και νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, αργά τη Δευτέρα. Η εταιρεία σημείωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το πλοίο να κατευθυνθεί προς τα Λας Πάλμας ή την Τενερίφη.

Ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει περιορισμένος, καθώς η συγκεκριμένη νόσος μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά και σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έχει ζητήσει προληπτικά από το κρουαζιερόπλοιο να παραμείνει εκτός λιμανιού.

Ο πρώτος ασθενής, ένας 70χρονος Ολλανδός, κατέληξε στις 11 Απριλίου. Η σορός του παρέμεινε στο πλοίο μέχρι τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», όπως ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα, νόσησε και η 69χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της, ενώ ένας Βρετανός «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», σύμφωνα με την εταιρεία.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ έχει ξεκινήσει διαδικασία εντοπισμού των επιβατών της πτήσης με την οποία ταξίδεψε η 69χρονη από την Αγία Ελένη προς το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο.

Η επιβεβαίωση της μόλυνσής της από χανταϊό έγινε μόλις χθες, ενώ οι Αρχές της Νότιας Αφρικής γνωστοποίησαν ότι και ο 69χρονος Βρετανός που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ έχει διαγνωστεί θετικός σε στέλεχος του ιού.

«Δεν είμαστε ειδήσεις, είμαστε άνθρωποι»

Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκεται και ο Αμερικανός influencer, Τζέικ Ρόσμαριν, από τη Βοστώνη, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 44.000 ακόλουθους στο Instagram. Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα, εμφανίζεται συναισθηματικά φορτισμένος, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο πλοίο, το οποίο δεν έλαβε άδεια προσέγγισης στο Πράσινο Ακρωτήριο.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια. «Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία, δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι».

Όπως τόνισε, η αβεβαιότητα είναι το πιο δύσκολο στοιχείο της κατάστασης: «Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώσουμε ασφαλείς και να επιστρέψουμε στα σπίτια μας».