Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινο Ακρωτήρι, μετά από σειρά θανάτων και κρουσμάτων ασθενειών που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με τον χανταϊό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο πλοίο βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Η λίστα που δημοσίευσε η Οceanwide Expeditions

Συνολικά τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα έχουν παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα. Το πλοίο παραμένει σε αναμονή, καθώς οι αρχές εξετάζουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.

Το MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, πραγματοποιώντας κρουαζιέρα σε προορισμούς όπως η Ανταρκτική και τα Νησιά Φόκλαντ, με τελικό προορισμό τα Κανάρια Νησιά της Ισπανία.

Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 61 μέλη πληρώματος, προερχόμενοι από 23 διαφορετικές χώρες.

Στην ανακοίνωσή της, η Oceanwide Expeditions παραθέτει αναλυτικά την εξέλιξη των περιστατικών:

«Η Oceanwide Expeditions εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση στο πλοίο m/v Hondius, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ένα σύντομο χρονολόγιο της ιατρικής κατάστασης στο πλοίο m/v Hondius έχει ως εξής:

Στις 11 Απριλίου, ένας επιβάτης απεβίωσε επί του πλοίου. Η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί επί του πλοίου. Στις 24 Απριλίου, η σορός του επιβάτη αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να τον συνοδεύει για τον επαναπατρισμό. Στις 27 Απριλίου, η Oceanwide Expeditions ενημερώθηκε ότι η σύζυγος είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής και στη συνέχεια απεβίωσε. Και οι δύο επιβάτες ήταν Ολλανδοί υπήκοοι. Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτοί οι δύο θάνατοι συνδέονται με την τρέχουσα ιατρική κατάσταση στο πλοίο.

Στις 27 Απριλίου, ένας ακόμη επιβάτης ασθένησε σοβαρά και μεταφέρθηκε αεροπορικώς για ιατρική περίθαλψη στη Νότια Αφρική. Το άτομο αυτό νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο επιβάτης είναι βρετανικής υπηκοότητας. Σε αυτόν τον ασθενή έχει εντοπιστεί μια παραλλαγή του ιού hantavirus.

Στις 2 Μαΐου, ένας ακόμη επιβάτης στο πλοίο απεβίωσε. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο επιβάτης ήταν γερμανικής υπηκοότητας.

Επιπλέον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέλη του πληρώματος στο πλοίο με οξέα αναπνευστικά συμπτώματα, το ένα ήπιας και το άλλο σοβαρής μορφής. Και οι δύο χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα. Τα μέλη του πληρώματος είναι βρετανικής και ολλανδικής υπηκοότητας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα με συμπτώματα.

Ο χανταϊός δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιωθεί στα δύο άτομα που βρίσκονται ακόμη στο πλοίο και χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Επίσης, δεν έχει διαπιστωθεί ότι ο ιός συνδέεται με τους τρεις θανάτους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι. Η ακριβής αιτία και τυχόν πιθανή σύνδεση διερευνώνται. Ως εκ τούτου, το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού είναι ο επιβάτης που διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Το πλοίο παραμένει ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Υπάρχουν 149 άτομα επί του πλοίου, από 23 διαφορετικές εθνικότητες. Η αποβίβαση των επιβατών, οι ιατρικές διακομιδές και ο ιατρικός έλεγχος απαιτούν άδεια και συντονισμό με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Οι τοπικές αρχές έχουν επισκεφθεί το πλοίο και έχουν αξιολογήσει την κατάσταση. Η ιατρική μεταφορά των δύο ασθενών που βρίσκονται στο πλοίο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Η Oceanwide Expeditions συνεργάζεται στενά με τοπικές και διεθνείς αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, του RIVM, των αρμόδιων πρεσβειών και του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, γίνονται προετοιμασίες για πιθανό ιατρικό επαναπατρισμό και τα επόμενα βήματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το πλοίο να κατευθυνθεί προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη ως σημεία αποβίβασης, όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ιατρικός έλεγχος και διαχείριση.

Στο πλοίο εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, υγειονομικών πρωτοκόλλων και ιατρικής παρακολούθησης. Όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και υποστηρίζονται.

Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τα άμεσα εμπλεκόμενα άτομα και τις οικογένειές τους και παρέχει υποστήριξη όπου είναι δυνατόν.

Κατανοούμε το σημαντικό ενδιαφέρον και την ανησυχία και θα κοινοποιήσουμε νέες πληροφορίες μόλις επιβεβαιωθούν».