Συναγερμός έχει σημάνει στις διεθνείς υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών επιβατών στο πλοίο MV Hondius. Η εταιρεία Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε τη σοβαρή ιατρική κρίση, ενώ οι ολλανδικές αρχές συντονίζουν επιχείρηση αεροδιακομιδής για δύο άτομα με βαριά συμπτώματα. Αν και ένα κρούσμα χανταϊού επιβεβαιώθηκε σε ασθενή που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο θανατηφόρος ιός ευθύνεται για όλες τις απώλειες.



Ο ΠΟΥ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς ο ιός, που μεταδίδεται από τρωκτικά, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων προκαλώντας βαριά νόσο. Το τρίτο πρόσωπο που έχασε τη ζωή του σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού είχε γερμανική υπηκοότητα, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρίας Oceanwide Expeditions.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο χανταϊός έχει έως τώρα επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού που λαμβάνει ιατρική βοήθεια στη Νότια Αφρική και το πλοίο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει την περίπτωση να πλεύσει προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για αποβίβαση.



Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, «εξετάζονται ως προορισμός για την εκφρόρτωση» του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία χανταϊού και πλέει αυτήν τη στιγμή στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία.



«Αυστηρά προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται πάνω στο πλοίο, ιδίως μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθησης», ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.



«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε χθες λόγο για τρεις θανάτους που συνδέονται με αυτήν την πιθανή εστία λοίμωξης με χανταΐό, μια νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Αυτό το πλοίο, το MV Hondius, ταξίδευε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



