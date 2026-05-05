Σε καραντίνα παραμένει το κρουαζιερόπλοιο με τους 150 επιβάτες, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον χανταϊό. Οι αρχές απαγορεύουν τον ελλιμενισμό, ενώ δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα και χρειάζονται εκκένωση. Ο ΠΟΥ ερευνά το σπάνιο ξέσπασμα που ξεκίνησε από την Ανταρκτική, εξετάζοντας την πιθανότητα ο ιός να μεταδίδεται πλέον και μεταξύ ανθρώπων, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία.



Ο εφιάλτης που ξεκίνησε από τα τρωκτικά και απειλεί πλέον τον άνθρωπο βρίσκεται σε εξέλιξη μετά το φονικό ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο. Ο χανταϊός, που στο παρελθόν στοίχισε τη ζωή στη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, προκαλεί τρόμο καθώς τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νόσος. Ενώ ξεκινά με απλά συμπτώματα γρίπης, όπως πυρετό και μυϊκούς πόνους, μέσα σε λίγες μέρες οι πνεύμονες γεμίζουν υγρό, οδηγώντας σε ασφυξία.



Σύμφωνα με το CDC, το πνευμονικό σύνδρομο του ιού είναι θανατηφόρο για το 35% των ασθενών, ενώ άλλες μορφές του προκαλούν αιμορραγικό πυρετό και πλήρη νεφρική ανεπάρκεια. Οι επιστήμονες του ΠΟΥ βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο, μετατρέποντας την έγκαιρη διάγνωση στη μοναδική ελπίδα επιβίωσης.



Ο ιός παραμονεύει σε κλειστούς χώρους και αρκεί μια απλή εισπνοή μολυσμένης σκόνης για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Η αβεβαιότητα για το πώς το σώμα αντιδρά στη λοίμωξη παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο, με την ιατρική κοινότητα να κάνει λόγο για μια ασθένεια που δεν γνωρίζει σύνορα, σύμφωνα με το PBS.org

«Αυτό δεν είναι ο επόμενος κορωνοϊός»

«Αυτό δεν είναι ο επόμενος κορωνοϊός», δήλωσε ο Dr. Omer Awan, ιατρικός συνεργάτης του δικτύου Scripps News. «Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι πολύ χαμηλός. Δεν πρόκειται για την επόμενη πανδημία, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε, καθώς οι μολυσματικές ασθένειες δεν σέβονται τα διεθνή σύνορα, και αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα».



Ο Awan σημείωσε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται περίπου 20 έως 40 κρούσματα ετησίως και ότι, με εξαίρεση ένα σπάνιο στέλεχος, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι ασυνήθιστη.

«Συνήθως, οι άνθρωποι κολλάνε αυτόν τον ιό όταν έρχονται σε άμεση επαφή με το σάλιο, τα ούρα ή τα περιττώματα τρωκτικών», εξήγησε.



Για τα λίγα περιστατικά που αναφέρονται κάθε χρόνο, ο Awan τόνισε τη σημασία της άμεσης ιατρικής φροντίδας: «Η νόσος μπορεί να είναι από πολύ ήπια έως πολύ σοβαρή. Οι ασθενείς παρουσιάζουν συνήθως συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης — πυρετό, ρίγη, μυϊκούς πόνους, κράμπες στο σώμα — και μερικές φορές κοιλιακό άλγος, ναυτία ή εμετό. Ωστόσο, μετά από περίπου μία εβδομάδα, ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν πνευμονικά συμπτώματα, όπως βήχα, δύσπνοια και δυσκολία στην αναπνοή.



Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να συσσωρευτεί υγρό στους πνεύμονες, και τότε είναι που ο ιός γίνεται θανατηφόρος. Σχεδόν ένας στους τρεις ασθενείς που εμφανίζουν πνευμονικά συμπτώματα καταλήγει να πεθαίνει», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο ScrippsNews.





