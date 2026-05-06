Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιδημιολογικές έρευνες για την έξαρση χανταϊού που σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, μετά τον θάνατο τριών επιβατών και τον εντοπισμό νέων ύποπτων περιστατικών.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποιήθηκε ένας Γάλλος υπήκοος ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, παρότι δεν επέβαινε στο πλοίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα, ο άνδρας βρισκόταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, γεγονός που τον καθιστά το πρώτο πιθανό κρούσμα εκτός του πλοίου.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι η ιχνηλάτηση επαφών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο μεταξύ των επιβατών του πλοίου όσο και στη Νότια Αφρική, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης για τους Γάλλους πολίτες που επιστρέφουν, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων – μια μορφή χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τρία ύποπτα κρούσματα – δύο μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης – απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Η επιχείρηση γίνεται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρμόδιες αρχές πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήριο.

Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας που επέβαινε στο MV Hondius νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, έχοντας προσβληθεί από τον ιό. Οι ελβετικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ενώ ο ασθενής είχε ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο πριν επιστρέψει στη χώρα.

Παράλληλα, δύο Ολλανδοί λοιμωξιολόγοι κατευθύνονται προς το πλοίο για να ενισχύσουν τη διαχείριση της κατάστασης, ενώ ήδη ένας επαγγελματίας υγείας βρίσκεται επί του σκάφους.

Αυξημένη επιφυλακή διεθνώς

Η επιβεβαίωση του στελέχους των Άνδεων σε επιβάτες έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σπάνια μορφή του ιού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων – σε αντίθεση με τις περισσότερες μορφές χανταϊού που μεταδίδονται μέσω τρωκτικών.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, με την υπόθεση να αποκτά διεθνείς διαστάσεις, καθώς εμπλέκονται πολλαπλές χώρες και μετακινήσεις επιβατών.

Λέξεις-κλειδιά (SEO): χανταϊός, MV Hondius, κρουαζιερόπλοιο, επιδημία, Γαλλία, Νότια Αφρική, στέλεχος Άνδεων, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ΠΟΥ, ύποπτα κρούσματα