Ανείπωτος θρήνος επικρατεί στο Ηράκλειο, όπου εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, μία ημέρα μετά τη στυγνή δολοφονία του στην Αμμουδάρα.

Το απόγευμα της Τετάρτης (06/05/2026), η σορός του νεαρού έφτασε στο πατρικό του, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους. Ο 21χρονος, που έμενε με την οικογένειά του σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, «επιστρέφει» στο σπίτι του για τελευταία φορά, ντυμένος γαμπρός, σε μια εικόνα που ραγίζει καρδιές.

Οι γονείς και τα αδέρφια του, υποβασταζόμενοι, αδυνατούν να συγκρατήσουν τον πόνο τους. Οι κραυγές απόγνωσης διαδέχονται η μία την άλλη, με τον πατέρα να φωνάζει σπαρακτικά: «Παιδί μου, δεν σε γλίτωσα».

Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας, προσπαθώντας να απαλύνουν τον αβάσταχτο πόνο. Τα κλάματα και οι θρήνοι δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό.

Συγκλονίζει το μήνυμα της αδερφής του 21χρονου, που δεν τον αποχαιρετά, αλλά τον… περιμένει γράφοντας: «Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να μετακομίσω στο καινούριο μου σπίτι. Δεν το ξεχνάω. Σ’ αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη».

Η οικογένεια του Νικήτα ζούσε τα τελευταία χρόνια με τον φόβο ότι θα συμβεί το μοιραίο. Είχαν αντιληφθεί πως ο 54χρονος πατέρας του φίλου του, που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το 2023, δεν είχε ξεπεράσει ποτέ τον χαμό του παιδιού του.

Παρά τις εκκλήσεις να φύγει από την Κρήτη, ο 21χρονος δεν θέλησε να εγκαταλείψει την οικογένειά του. Μια απόφαση που, δυστυχώς, αποδείχθηκε μοιραία.