Δίωξη και στη σύζυγο του 54χρονου ασκήθηκε για το φονικό στην Κρήτη, με την αστυνομία να ερευνά τον ρόλο που διαδραμάτισε η γυναίκα στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα.

Συγκεκριμένα, στην 56χρονη ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί με τον δράστη κατά τη διάρκεια του φονικού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι αστυνομικοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Η γυναίκα αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 20χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Σημειώνεται ότι αυτόπτης μάρτυρας στο φονικό αρνήθηκε ότι η γυναίκα πήγε να σταματήσει τον σύζυγό της. Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις», υποστήριξε πως είδε την 56χρονη μέσα στο όχημα του 54χρονου, αλλά χωρίς εκείνη να κάνει κάποια κίνηση να τον σταματήσει, πριν ή μετά τη σύγκρουση.