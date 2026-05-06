Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη.

Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 54χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον Νικήτα.

Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 21χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.