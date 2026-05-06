Ο κύριος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πετύχει την «παράδοση» του Ιράν με μια «νέα στρατηγική» που έχει στόχο να «καταστρέψει τη συνοχή της χώρας».

«Ο εχθρός, στη νέα στρατηγική του, επιδιώκει, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόταση των 14 σημείων του Ιράν δεν έχει δοθεί ακόμη στο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχουν ένα σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό: και οι δύο αρνούνται να αναγνωρίσουν την πίεση που δέχονται και να παραδεχτούν πόσο πολύ επιθυμούν να αποφύγουν την επιστροφή στον πόλεμο. Μετά από εβδομάδες πολέμου, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν μια διέξοδο. Η άνοδος των τιμών της βενζίνης έχει πυροδοτήσει την εσωτερική δυσαρέσκεια, ασκώντας περαιτέρω πίεση στην Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση.

Το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρές προκλήσεις, ωστόσο, όπως και ο Τραμπ, η ηγεσία του αρνείται να αναγνωρίσει πλήρως το οικονομικό κόστος και τις δυσκολίες που βιώνουν οι Ιρανοί.

Πολλά εργοστάσια έχουν απολύσει εργαζομένους, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει περιοριστεί και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εξαρτώνταν από την ψηφιακή οικονομία αγωνίζονται τώρα να επιβιώσουν. Πολλά νοικοκυριά έχουν περάσει σε κατάσταση επιβίωσης, εστιάζοντας μόνο στις βασικές ανάγκες. Οι σκληροπυρηνικοί, καθοδηγούμενοι από ιδεολογικά κίνητρα, φαίνονται διατεθειμένοι να δεχτούν σοβαρό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος προκειμένου να διατηρήσουν το ισλαμικό καθεστώς. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ανησυχεί όλο και περισσότερο για τον κίνδυνο νέων αναταραχών. Τον τελευταίο μήνα, εκτελέστηκαν περισσότεροι από 20 πολιτικοί κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους ήταν διαδηλωτές που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων τον περασμένο Ιανουάριο.

Αυτές οι εκτελέσεις αποτελούν μια προσπάθεια των αρχών να αποτρέψουν τους νέους από το να ξεσηκωθούν ξανά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σιγά-σιγά σε ένα μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου είναι εξαιρετικά περίπλοκες, ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά υλικά του Ιράν είναι ιδιαίτερα τεχνικές.

Η Χόλι Ντάγκρες, εμπειρογνώμονας για το Ιράν στο Washington Institute on Near East Policy, δήλωσε στο BBC ότι, εκτός αν οι Ιρανοί αντιμετωπίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα ως μέρος του προτεινόμενου μνημονίου, είναι «εξαιρετικά απίθανο» να ικανοποιηθεί η κυβέρνηση Τραμπ. Ενώ το μνημόνιο μιας σελίδας που αναφέρεται ορίζει περίοδο 30 ημερών για τη διαπραγμάτευση του ζητήματος, καθώς και του Στενού του Ορμούζ και της άρσης των κυρώσεων, η Ντάγκρες είπε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να είναι μη ρεαλιστικό.

«Αξίζει να τονιστεί ότι το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, από το οποίο αποχώρησε η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2018, είχε έκταση 150 σελίδων και περιλάμβανε τεχνικές λεπτομέρειες», είπε. Υπάρχει επίσης σημαντική σύγχυση όσον αφορά την παύση του «Project Freedom» και το αν η ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Στενό θα φέρει, στην πραγματικότητα, τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία.

«Αν αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) τελικά ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απελευθερώσει αυτά τα πλοία και να αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου», μου είπε ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου. «Αν δεν γίνει αυτό, το Ιράν ενδέχεται να ενθαρρυνθεί ακόμη περισσότερο». Ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να είναι κάπως επιφυλακτικός όσον αφορά μια συμφωνία. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το PBS σήμερα το πρωί, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν πίστευε ότι η συμφωνία ήταν κοντά, αλλά τελικά ματαιώθηκε. «Έχω ξανανιώσει έτσι μαζί τους», είπε. «Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί».