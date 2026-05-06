Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «εξετάζεται ακόμη» από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το Ιράν εξακολουθεί να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο και την αμερικανική πρόταση», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. «Μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του, θα την ανακοινώσει στο Πακιστάν», τη χώρα που μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν «ζώνη διέλευσης» στο Στενό του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν «μια ζώνη διέλευσης» στο Στενό του Ορμούζ, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει την προσπάθειά της να οδηγεί πλοία μέσω της θαλάσσιας οδού, ενώ οι εντάσεις με το Ιράν σιγοβράζουν.

Αυτή η ζώνη θα ήταν «προστατευμένη… και στη συνέχεια θα επέτρεπε σε πλοία που θέλουν να κινηθούν να περάσουν από εκεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου την Τρίτη.

«Αυτό δεν γίνεται σε 12 ώρες», πρόσθεσε. «Χρειάζεται χρόνος για να στηθεί αυτή η φούσκα και να κερδηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, αλλά αυτός είναι ο στόχος».

«Δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να νομιμοποιήσει αυτό», είπε, αναφερόμενος στον έλεγχο της ισλαμικής δημοκρατίας στο στενό.

Οι ΗΠΑ θα παύσουν τις επιχειρήσεις για «οδηγία» πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει «παύσει» την στρατιωτική αποστολή για την οδηγία εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, σε μια απότομη στροφή μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της επιχείρησης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε «να δει» αν μπορεί να επιτευχθεί διπλωματική λύση με το Ιράν, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και αίτημα από το Πακιστάν, το οποίο έχει μεσολαβήσει μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social: «Βάσει του αιτήματος του Πακιστάν και άλλων Χωρών» και «του γεγονότος ότι έχει επιτευχθεί Μεγάλη Πρόοδος προς μια Πλήρη και Τελική Συμφωνία με Εκπροσώπους του Ιράν, έχουμε αμοιβαία συμφωνήσει ότι… [Project Freedom] θα παυθεί για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δούμε αν η Συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».

Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά του Ιράν «θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ».

Πριν από την παύση, το αμερικανικό στρατόπεδο είχε δηλώσει ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν επιτυχώς το στενό με την καθοδήγησή του. Ωστόσο, τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα της αποστολής, αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά.

Το Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραύλους κρουζιέρας κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων και εμπορικών σκαφών, και έστειλε drones και ταχύπλοα σκάφη επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων. Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τους πυραύλους και τα drones, και βύθισαν έξι από τα μικρά σκάφη.