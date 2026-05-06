Το Ιράν φαίνεται να προχωρά σε κινήσεις που δείχνουν προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με ανάρτηση λογαριασμού στο X που συνδέεται με τη Διοίκηση Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι θα διασφαλιστεί «ασφαλής και σταθερή διέλευση» μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, ενώ σημειώνεται πως «οι απειλές των επιτιθέμενων έχουν εξουδετερωθεί και έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέα πρωτόκολλα».

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Iran’s Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor's threats neutralized & new protocols in place, safe, stable passage through SOH will be ensured. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) May 6, 2026

Παρότι δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά στα «νέα πρωτόκολλα», η επισήμανση ότι οι απειλές έχουν «εξουδετερωθεί» φαίνεται να συνδέεται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει το «Project Freedom», την αμερικανική επιχείρηση συνοδείας πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας της «μεγάλης προόδου» που καταγράφεται προς την επίτευξη μιας «πλήρους και τελικής συμφωνίας» με το Ιράν.