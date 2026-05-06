Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, που φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, έγινε στόχος επίθεσης χθες, Τρίτη, στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί η CMA CGM.

Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.