Την έντονη ανησυχία για το μέλλον των αεροπορικών μετακινήσεων καταγράφει σε εκτενές δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα «The Guardian», καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αρχίζει να επηρεάζει όλο και πιο εμφανώς τον κλάδο των αερομεταφορών.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επιβαρύνεται συνεχώς, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα οριστικής παύσης της έντασης στην περιοχή του Ιράν. Παρά, πάντως, το αρνητικό κλίμα, οι ειδικοί που επικαλείται το δημοσίευμα εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς το ενδεχόμενο πλήρους έλλειψης καυσίμων. Όπως εξηγεί ο καθηγητής βιώσιμης ενέργειας στο Imperial College London, κ. Ρίτσαρντ Γκριν, η παγκόσμια αγορά έχει ακόμη δυνατότητες προσαρμογής, είτε μέσω αλλαγής διαδρομών είτε μέσω ανακατεύθυνσης προμηθειών. Με απλά λόγια, το πετρέλαιο δεν πρόκειται να «τελειώσει» άμεσα. «Ο κόσμος καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα… Η πραγματική μείωση είναι πέντε ή δέκα στα 100», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μέρος της ροής μπορεί να ανακατευθυνθεί μέσω αγωγών ή άλλων διαδρομών.

Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει το κόστος, καθώς για τις αεροπορικές εταιρείες τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής του τμήματος Αεροναυπηγικής στο ίδιο πανεπιστήμιο, κ. Ραφαέλ Παλάσιος, «τα καύσιμα αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί σε τιμή τους τελευταίους δύο μήνες, κάτι που είναι τρομακτικό», υπογραμμίζοντας ότι η επιβάρυνση για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ήδη δυσβάστακτη.

Από την πλευρά της, η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects, προειδοποιεί για ένα πιο ακραίο σενάριο. Μιλώντας στους Financial Times, υπογράμμισε πως «ουσιαστικά μπορείς να διαλέξεις οποιαδήποτε τιμή για το πετρέλαιο. Δεν θα έχουμε πλέον κανένα περιθώριο ασφαλείας». Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην πράξη. Πολλές εταιρείες περιορίζουν τα δρομολόγιά τους, ενώ άλλες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων που δεν θεωρούνται πλέον οικονομικά βιώσιμες. Παράλληλα, προκύπτουν και πρακτικά προβλήματα, καθώς σε ορισμένους προορισμούς η διαθεσιμότητα καυσίμου δεν είναι δεδομένη, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό των πτήσεων.

Για τους επιβάτες, οι αλλαγές είναι ήδη αισθητές. Οι τιμές των εισιτηρίων ακολουθούν ανοδική πορεία, ενώ η αβεβαιότητα οδηγεί πολλούς στο να καθυστερούν τις κρατήσεις τους. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση πριν αποφασίσουν πότε και πού θα ταξιδέψουν.

Την ίδια στιγμή, αλλάζουν και οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, παρατηρείται στροφή προς πιο κοντινούς και «ασφαλείς» προορισμούς, καθώς τα μακρινά ταξίδια θεωρούνται πλέον πιο ακριβά και πιο ριψοκίνδυνα. Έτσι, τα σύντομα ταξίδια φαίνεται να κερδίζουν έδαφος εις βάρος των μεγάλων αποστάσεων. «Όταν μιλάμε για καύσιμα, υπάρχουν δύο ζητήματα: Το ένα είναι η αύξηση των τιμών. Το άλλο, είναι η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμου, γιατί ανεφοδιάζεσαι στον προορισμό, εκεί που προσγειώνεται το αεροπλάνο», όπως εξηγεί και ο αντιπρόεδρος της Lufthansa, Στέφαν Κρόιτσπαιντνερ.

«Οι ταξιδιώτες αντιδρούν καθυστερώντας τις κρατήσεις και περιμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια», προσθέτει η Τζένι Σάουθαν, ιδρύτρια της Globetrender. Σημειώνει δε πως η κατάσταση αυτή «επηρεάζει ταυτόχρονα τις διαδρομές, τις τιμές και την εμπιστοσύνη».

Η ενεργειακή κρίση, ωστόσο, δεν επηρεάζει μόνο τις αερομεταφορές. Οι συνέπειές της επεκτείνονται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μεταφέρεται γρήγορα από τη μία χώρα στην άλλη, καθώς πρόκειται για μια διεθνή αγορά όπου οι τιμές διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χώρες που δεν αντιμετωπίζουν άμεσες ελλείψεις επηρεάζονται μέσω των αυξημένων τιμών. Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στις πιο αδύναμες οικονομίες, όπου το αυξημένο κόστος ενέργειας δημιουργεί προβλήματα σε βασικούς τομείς, όπως η παραγωγή τροφίμων και η γεωργία.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ορισμένοι αναλυτές βλέπουν και μια πιθανή θετική πλευρά. Όπως σημειώνεται, τέτοιου είδους κρίσεις μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στον τομέα των αερομεταφορών, αυτό σημαίνει ενίσχυση των προσπαθειών για εναλλακτικά καύσιμα, όπως τα συνθετικά καύσιμα ή το υδρογόνο. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη. Οι υπάρχουσες υποδομές έχουν σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες με βάση το πετρέλαιο, και η αλλαγή απαιτεί μεγάλες επενδύσεις και χρόνο. Παρόλα αυτά, η πίεση που δημιουργεί η κρίση ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για πιο γρήγορες εξελίξεις. Το βέβαιο είναι ότι τα αεροπορικά ταξίδια γίνονται σταδιακά πιο ακριβά, κάτι που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτά για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ήδη, ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως δεν ταξιδεύει αεροπορικώς, και οι νέες συνθήκες ενδέχεται να ενισχύσουν αυτή την τάση. Συνολικά, όπως επισημαίνει ο Guardian, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση μπορεί να σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθύτερης αλλαγής στον τρόπο που ταξιδεύουμε, επηρεάζοντας όχι μόνο τις τιμές και τις πτήσεις, αλλά και το ίδιο το μέλλον των μεταφορών.