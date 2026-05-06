Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φθάσει οι πλευρές από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων προβλέψεων, η συμφωνία θα περιλάμβανε τη δέσμευση του Ιράν σε ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συμφωνία των ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις τους και να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και την άρση, και από τις δύο πλευρές, των περιορισμών σχετικά με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πολλοί από τους όρους που περιέχονται στο μνημόνιο κατανόησης υπόκεινται στην επίτευξη τελικής συμφωνίας, γεγονός που αφήνει ανοικτά τα ενδεχόμενα επανάληψης των εχθροπραξιών ή παράτασης της μετέωρης κατάστασης που υπάρχει σήμερα καθώς έχουν διακοπεί οι εχθροπραξίες, αλλά τίποτε δεν έχει επιλυθεί, σύμφωνα με το Axios.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

«Παγώνει» προσωρινά το Project Freedom στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom», που στόχευε στη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα ανασταλεί προσωρινά.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω «σημαντικής προόδου» στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία με το Ιράν.

Παρά την παύση της επιχείρησης, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ.