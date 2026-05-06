Ως σημαντική πολιτική και στρατηγική νίκη αναμένεται να παρουσιάσει το Ιράν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει «παύση» στο Project Freedom, σε μια εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου. Η αιφνιδιαστική ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα που είχαν στείλει λίγες ώρες νωρίτερα κορυφαίοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η επιχείρηση θα διασφάλιζε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός, Νταν Κέιν, είχαν διαβεβαιώσει ότι το Project Freedom αποτελούσε βασικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Η αναφορά, όμως, του Ντόναλντ Τραμπ σε «παύση» της επιχείρησης φαίνεται να υπονομεύει το αφήγημα που είχε προηγουμένως διαμορφωθεί από την Ουάσινγκτον και παράλληλα δίνει στην Τεχεράνη την ευκαιρία να υποστηρίξει ότι οι αμερικανικοί σχεδιασμοί αναγκάστηκαν να επιβραδυνθούν μετά τις έντονες ιρανικές αντιδράσεις, όπως τονίζει το BBC.

Παραμένει ασαφές ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της αμερικανικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχε καταστεί σαφές ότι το Project Freedom ήταν μια «ξεχωριστή και διακριτή» επιχείρηση από τον αποκλεισμό που αποσκοπεί στην οικονομική πίεση προς το Ιράν. Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από την περιοχή και η σταδιακή επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας σε συνθήκες ομαλότητας.

Ωστόσο, η απόφαση για «πάγωμα» της επιχείρησης δίνει πλέον στο Ιράν τη δυνατότητα να ενισχύσει το δικό του πολιτικό αφήγημα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Η Τεχεράνη αναμένεται να υποστηρίξει ότι η σθεναρή στάση της απέναντι στο Project Freedom και οι αντιδράσεις της απέφεραν αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας την αμερικανική υποχώρηση ως απόδειξη ότι οι πιέσεις της Ουάσινγκτον δεν απέδωσαν όπως είχε σχεδιαστεί.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της «παύσης», εάν οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθήσουν να θεωρούν ότι η διέλευση από την περιοχή παραμένει επικίνδυνη εξαιτίας πιθανών ιρανικών παρεμβάσεων, τότε θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει ότι το Project Freedom πέτυχε τον βασικό του στόχο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ιρανική πλευρά θα επιχειρήσει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εικόνα ότι κατάφερε να επιβάλει τους δικούς της όρους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να ελπίζει ότι η παύση του Project Freedom, στην οποία το Ιράν είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνηση που θα βοηθήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο πολιτικής εικόνας και επικοινωνίας, το Ιράν είναι πολύ πιθανό να αξιοποιήσει την εξέλιξη, προκειμένου να εμφανίσει την απόφαση Τραμπ ως αποτέλεσμα της δικής του πίεσης και ως μια ξεκάθαρη διπλωματική νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.