Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη «θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης», αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο «φυσοκάλαμα» και ότι, κατ’ ιδίαν, η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. «Παίζουν παιχνίδια, αλλά, να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε, όταν ο στρατός του έχει τελειώσει;» διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επαίνεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι «σαν ατσάλι» και «πιστεύει ότι λειτουργεί πολύ καλά».

Όταν ρωτήθηκε τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω… Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι «πρέπει να φερθούν έξυπνα, επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο «μικροσυμπλοκή», σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει αυτόν τον πόλεμο που δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς. Τη Δευτέρα τον είχε αποκαλέσει «μίνι πόλεμο», ενώ παλαιότερα έκανε λόγο για «μια μικρή εκδρομή».