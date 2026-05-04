Σε υψηλούς τόνους επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας τη ρητορική απέναντι στο Ιράν, με φόντο την ένταση στον Περσικό Κόλπο και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ευθείες απειλές, τονίζοντας ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί από προσώπου γης» εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά σκάφη στην περιοχή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εμφανίζει «μεγαλύτερη ευελιξία» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά την έναρξη της «επιχείρησης Ελευθερία», που αφορά την απομάκρυνση πλοίων τρίτων χωρών τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η επιχείρηση υλοποιείται με τη συνδρομή του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, με τον πρώην πρόεδρο να αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει έμμεση συνεννόηση με το Ιράν — κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε άμεσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ισχύ των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία ενισχύεται διαρκώς.

Όπως δήλωσε, «διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στο παρελθόν, με τον καλύτερο εξοπλισμό και στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, και θα το κάνουμε αν χρειαστεί».