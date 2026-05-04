Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται στο Ιράν και προκάλεσε έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν προς τα ΗΑΕ, με τα τρία να καταρρίπτονται επιτυχώς πάνω από τα χωρικά ύδατα και το τέταρτο να πέφτει στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, η οποία φέρεται να συνδέεται με την επίθεση.

The UAE says Iran launched four cruise missiles — three were intercepted over territorial waters, and the fourth fell into the sea.



There are also reports of a fire at an oil facility in the city of Fujairah, allegedly caused by a drone attack from Iran. https://t.co/37c4MsL3iR pic.twitter.com/Cl0imQBK3R — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ επιβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην επιτυχή αναχαίτιση των εναέριων απειλών, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στο Ντουμπάι σήμανε συναγερμός, με χιλιάδες πολίτες να λαμβάνουν επείγουσες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα.

❗️The UAE authorities have stated that Iran struck the Fujairah oil industrial zone, causing a fire there.



In addition, UAE air defense reported intercepting 3 out of 4 cruise missiles launched by Iran, which were presumably targeting a ship off the country’s coast. pic.twitter.com/nj7Mam7VmG — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 4, 2026

Το πρώτο μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα), προειδοποιώντας για πιθανή πυραυλική απειλή και καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

The UAE says Iran launched four cruise missiles — three were intercepted over territorial waters, and the fourth fell into the sea.



There are also reports of a fire at an oil facility in the city of Fujairah, allegedly caused by a drone attack from Iran. https://t.co/37c4MsL3iR pic.twitter.com/Cl0imQBK3R — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

Ακολούθησαν ακόμη δύο ειδοποιήσεις, περίπου στις 19:00 και στις 19:20, με τις Αρχές να επαναλαμβάνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

20 minutes later, another alert. Still in the office, so I am not sure where the attacks are exactly. 🥺 #Dubai https://t.co/xfPh1wlc0g — acnaiB (@_bim2_) May 4, 2026

Στα μηνύματα, που έφεραν την υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών, οι πολίτες καλούνταν να αποφύγουν παράθυρα και ανοιχτούς χώρους και να παραμείνουν σε προστατευμένα κτίρια μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο. Ειδικότερα, το μπρεντ ξεπέρασε τα 113 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ομάν.

Οι αρχές των ΗΑΕ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση και καλώντας τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς ο φόβος νέων επιθέσεων παραμένει έντονος.