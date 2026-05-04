Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται στο Ιράν και προκάλεσε έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν προς τα ΗΑΕ, με τα τρία να καταρρίπτονται επιτυχώς πάνω από τα χωρικά ύδατα και το τέταρτο να πέφτει στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, η οποία φέρεται να συνδέεται με την επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ επιβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην επιτυχή αναχαίτιση των εναέριων απειλών, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στο Ντουμπάι σήμανε συναγερμός, με χιλιάδες πολίτες να λαμβάνουν επείγουσες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα), προειδοποιώντας για πιθανή πυραυλική απειλή και καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Ακολούθησαν ακόμη δύο ειδοποιήσεις, περίπου στις 19:00 και στις 19:20, με τις Αρχές να επαναλαμβάνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Στα μηνύματα, που έφεραν την υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών, οι πολίτες καλούνταν να αποφύγουν παράθυρα και ανοιχτούς χώρους και να παραμείνουν σε προστατευμένα κτίρια μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο. Ειδικότερα, το μπρεντ ξεπέρασε τα 113 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ομάν.

Οι αρχές των ΗΑΕ παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση και καλώντας τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς ο φόβος νέων επιθέσεων παραμένει έντονος.