Το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θεωρούνταν επί χρόνια ένα αδιανόητο σενάριο και πρακτικά μη διαχειρίσιμο σε περίπτωση που συνέβαινε, σύμφωνα με παλαιότερες αναλύσεις και συνεντεύξεις με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα αναδεικνύει το πόσο πρωτοφανής είναι αυτή η εξέλιξη, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφές σχέδιο αντιμετώπισης για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι σε τουλάχιστον δύο μεγάλες ασκήσεις αξιολόγησης πιθανών διαταραχών στην αγορά πετρελαίου, μία το 2007 και μία ακόμη το 2022, ειδικοί στον τομέα της ενέργειας εξέτασαν το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής λειτουργίας των Στενών, ωστόσο τελικά δεν το συμπεριέλαβαν στα μοντέλα σχεδιασμού τους. Και στις δύο περιπτώσεις, το σενάριο κρίθηκε είτε υπερβολικά απίθανο είτε τόσο μεγάλης κλίμακας που δεν μπορούσε να ενσωματωθεί ουσιαστικά στον σχεδιασμό, όπως αναφέρει ανάλυση του Axios.

«Η ιδέα απορρίφθηκε και αντιμετωπίστηκε με χλευασμό», δήλωσε ο Σαμ Όρι, ο οποίος συμμετείχε στην άσκηση του 2007 στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Securing America’s Energy Future. «Η αντίληψη ήταν ότι δεν ήταν αξιόπιστο σενάριο και θα θεωρούνταν κινδυνολογικό».

Το κενό αυτό στον σχεδιασμό αντικατοπτρίζει μια πραγματική εκδοχή του λεγόμενου «θλιβερού θεωρήματος», που εισήγαγε ο αείμνηστος οικονομολόγος του Χάρβαρντ, Μάρτιν Βάιτσμαν. Η θεωρία αυτή, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των καταστροφικών κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζει ότι ακραία σενάρια με χαμηλή πιθανότητα μπορούν να υπερκεράσουν τη συμβατική ανάλυση και να μείνουν εκτός του συνήθους πολιτικού σχεδιασμού.

Σε ευρύτερη κλίμακα, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο σημείο συμφόρησης στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Πρόκειται για κρίσιμη οικονομική αρτηρία μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Δεν είχα ποτέ εξετάσει έναν χάρτη με τόση ακρίβεια όσο τις τελευταίες εβδομάδες στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Πατρίκ Πουγιανέ, διευθύνων σύμβουλος της Total Energies, σε πρόσφατη συνέντευξή του. «Αποτελούν μέρος της θάλασσας και οποιοσδήποτε μπορεί να τα διασχίσει». Όπως επεσήμανε, σε αντίθεση με διώρυγες όπως του Σουέζ ή του Παναμά, η πιθανότητα να κλείσουν «πιθανότατα είχε υποτιμηθεί».

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, το 2007 ομάδα ειδικών εξέτασε το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής λειτουργίας των Στενών, αλλά τελικά το απέρριψε. «Η συζήτηση ήταν: “πρέπει να είναι αξιόπιστο, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ”», ανέφερε ο Όρι σε πρόσφατο συνέδριο του οργανισμού SAFE. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοντελοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου θα ισοδυναμούσε με την αντιμετώπιση ενός «οικονομικού αποκαλυπτικού σεναρίου». Σήμερα, ο Όρι είναι εκτελεστικός διευθυντής στο Ινστιτούτο για το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, το σενάριο του 2007 απαιτούσε έναν ολόκληρο χρόνο και μια λιγότερο ακραία διαταραχή για να φτάσει η τιμή του πετρελαίου στα 165 δολάρια το βαρέλι. «Τώρα βρισκόμαστε μόλις δύο μήνες μέσα σε αυτή την κρίση», σημείωσε ο Όρι την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι οι τιμές κινούνταν γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι αγορές δεν είχαν αντιδράσει έντονα. «Αν αυτό συνεχιστεί για άλλους τρεις μήνες, η αντίληψη των ανθρώπων θα αλλάξει».

Έκτοτε, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας πρόσφατα τα 126 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, μια ομάδα εργασίας του 2022, υπό την καθοδήγηση εκπροσώπων χωρών που συμμετέχουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), απέφυγε επίσης να εξετάσει ένα πλήρες κλείσιμο των Στενών. Η ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε για να αξιολογήσει τη βέλτιστη κατανομή των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε περίπτωση κρίσης, δεν συμπεριέλαβε το σενάριο για δύο βασικούς λόγους, όπως εξήγησε ο Λάντον Ντέρεντς, μέλος της ομάδας εκείνη την περίοδο στο υπουργείο Ενέργειας.

Πρώτον, δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Και δεύτερον, θεωρήθηκε ότι θα απαιτούσε μια παγκόσμια αντίδραση που ξεπερνά τις δυνατότητες συντονισμού του IEA. «Ακόμη κι αν πειθόσουν ότι πρέπει να το εξετάσεις, οι συνέπειες θα ήταν τόσο μεγάλες που δεν θα μπορούσες να ανταποκριθείς ως οργανισμός μόνος σου», δήλωσε ο Ντέρεντς, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Atlantic Council. «Θα απαιτούσε παγκόσμια αντίδραση και διπλωματία σε κλίμακα που υπερβαίνει σημαντικά τις δυνατότητες του IEA», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του IEA και πρώην ανώτατο στέλεχος του οργανισμού υποστήριξαν ότι ο οργανισμός έχει εδώ και καιρό εξετάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου και του 2019. Ο Ντέρεντς διευκρίνισε ότι η ομάδα εργασίας του 2022 αποτελούσε ξεχωριστή άσκηση και επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην ικανότητα των χωρών να ανταποκριθούν σε μια πετρελαϊκή κρίση με τα υπάρχοντα αποθέματά τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μελετήσει εκτενώς τους κινδύνους σύγκρουσης στην περιοχή των Στενών, αλλά συνήθως αυτό γίνεται ανεξάρτητα από τους ενεργειακούς σχεδιαστές και τους οικονομολόγους.

Σε επίπεδο πραγματικότητας, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται σήμερα καλύτερα προστατευμένες σε σύγκριση με το παρελθόν. Η αμερικανική οικονομία εξαρτάται λιγότερο από το πετρέλαιο, μεταξύ άλλων λόγω νομοθεσιών που έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητα των οχημάτων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, με το δεύτερο να λειτουργεί ως σημαντικό «μαξιλάρι» έναντι των ακραίων αυξήσεων τιμών και των ελλείψεων που αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές.

Ωστόσο, ο κόσμος για τον οποίο σχεδιάστηκαν αυτά τα μοντέλα έχει αλλάξει δραματικά. Το σενάριο του 2007 «ήταν πριν από την εμφάνιση των drones», σημείωσε ο Ντάνιελ Γέργκιν, κορυφαίος ειδικός στην ενέργεια που συμμετείχε στην άσκηση. «Ένα φθηνό drone μπορεί πλέον να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε ένα πολύ μεγάλο πετρελαιοφόρο», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική αστάθεια, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο απρόβλεπτης εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την αποτροπή ακραίων σεναρίων.

Το συμπέρασμα είναι ότι η τρέχουσα διαταραχή δοκιμάζει όχι μόνο τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αλλά και τις βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται η μοντελοποίηση ακραίων κινδύνων, καθώς και το ποιος φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισής τους.