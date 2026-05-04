Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε σήμερα έναν νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή ξεκινά δυτικά με μία γραμμή μεταξύ του απώτατου δυτικού άκρου του νησιού Κεσμ του Ιράν μέχρι το εμιράτο Ουμ αλ Καουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ανατολικά, η περιοχή σταματάει σε μια γραμμή ανάμεσα στο Όρος Μομπάρακ (Kooh Mobarak – Kουχ Μομπάρακ) του Ιράν και το Εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ.

From the south, the line is between Mount Mubarak in Iran and southern Fujairah in the UAE.



From the west, the line is between the end of Qeshm Island in Iran and Umm Al Quwain in the UAE.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν και σε ποια έκταση η περιοχή που οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι τελεί υπό τον έλεγχό τους έχει αλλάξει.

Οργή για την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ: «Αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε»

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε σήμερα ότι ο Αμερικανικός στρατός θα δεχτεί επίθεση αν αποπειραθεί να προσεγγίσει τα Στενά του Ορμούζ. «Προειδοποιούμε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, ιδιαίτερα τον επιθετικό αμερικανικό στρατό: αν έχουν την πρόθεση να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ ή να διεισδύσουν εκεί, θα στοχοθετηθούν και θα δεχτούν επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Χατάμ Αλ Ανμπίγια, τη δήλωση του οποίου επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Έχουμε επανειλημμένως πει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση σκαφών χρειάζεται να γίνει σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις» του Ιράν, προστίθεται σε ανακοίνωση της ενιαίας διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, την οποία επικαλέστηκαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Καπετάνιος δεξαμενόπλοιου: Καμία διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ράμαν Καπούρ, καπετάνιος δεξαμενόπλοιου που έχει εγκλωβιστεί στον Κόλπο, δήλωσε στο Al Jazeera ότι κανένα πλοίο δεν είναι πιθανό να επιχειρήσει διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Κανένα πλοίο δεν θα θελήσει να ρισκάρει και να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, αν δεν κηρυχθούν επίσημα ασφαλή για ναυσιπλοΐα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό προϋποθέτει και εγγυήσεις από το Ιράν πως έχουν απομακρυνθεί θαλάσσιες νάρκες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το δικό του πλοίο κατάφερε να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, τρόφιμα και νερό, ωστόσο άλλα εμπορικά σκάφη δεν είχαν την ίδια δυνατότητα.

Όπως είπε, όλα τα πλοία αναμένουν «καλά νέα», επισημαίνοντας ότι η έγκριση για διέλευση από τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις και τις ναυτιλιακές εταιρείες θα απαιτήσει χρόνο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν συνομίλησε με τον Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, την Κυριακή το βράδυ. Και τα δύο μέρη συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε ανάρτηση στο X.