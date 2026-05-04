Την επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom) από σήμερα στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ασφαλή διέλευση των ακινητοποιημένων πλοίων έξω από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε ενημερώσει αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες πλωτές οδούς», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες θα λάβουν βοήθεια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην επιχείρηση «Project Freedom θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος».

Το Ιράν έχει περιορίσει δραστικά την κυκλοφορία μέσω της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμειξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.

⚠ WARNING



Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.



The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts!



No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ διεξάγουν «πολύ θετικές» συζητήσεις με το Ιράν και ότι οι συνομιλίες αυτές «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η επιχείρηση θα αποτελούσε μια «ανθρωπιστική χειρονομία» εκ μέρους των ΗΠΑ, του Ιράν και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, χωρίς να κατονομάσει ποιες χώρες. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της συνεργασίας με την Τεχεράνη.

«Σε κάθε περίπτωση, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για τη ναυσιπλοΐα και οτιδήποτε άλλο… Η κίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό», συνέχισε ο Τραμπ.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι 15.000 άτομα προσωπικού, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα και περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στο «Project Freedom».

Εκτιμάται ότι 20.000 ναυτικοί έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το βρετανικό BBC. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη μείωση των προμηθειών και τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των ναυτικών.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται συνήθως από τα Στενά και η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Αργά την Κυριακή, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο είχε χτυπηθεί από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μετά την αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης του Ιράν ότι η Τεχεράνη είχε λάβει απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία ειρηνευτική πρότασή της. Η απάντηση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, βρίσκεται υπό εξέταση, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ότι απάντησαν στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ισραηλινό κανάλι Kan News ότι η πρόταση ήταν απαράδεκτη για τον ίδιο.