Λίγες μέρες μετά τον τρόμο που σκόρπισε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο τραυματίζοντας 5 υπαλλήλους, ο 89χρονος μίλησε μέσα από τη φυλακή, χωρίς ίχνος μετάνοιας.

«Το έκανα για όλους εσάς, δεν φοβάμαι τη φυλακή» είπε ο «πιστολέρο» που αναζητούσε η Ελληνική Αστυνομία επί έξι ώρες μέχρι να τον βρούνε σε ξενοδοχείο στην Πάτρα και ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Μιλώντας στον ANT1, ο 89χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι, με αποτέλεσμα να στραφεί εναντίον του κράτους, εκφράζοντας παράπονα για την πατρίδα, που τόνισε ότι τον «πλήγωσε», ενώ δήλωσε πως δεν φοβάται τη φυλακή.

«Το έκανα για όλους εσάς για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα, μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ. Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα, αλλά για την αξιοπρέπειά μου.

Εγώ θα φύγω, με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε», είπε ο 89χρονος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Αμέσως μετά τη σύλληψή του και ενώ έφτασε στη ΓΑΔΑ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως πυροβόλησε ως αντίδραση για τη μειωμένη σύνταξη που λάμβανε, μιας και το ΙΚΑ είχε αλλοιώσει τα ένσημά του, όπως ισχυρίστηκε.

«Σκέφτηκα, κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά», φέρεται να είπε.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα», πρόσθεσε.

Όπως διαπιστώνεται μέσα από την κατάθεσή του, ο 89χρονος είχε πάει στο Εφετείο τουλάχιστον δύο φορές και είχε δει ότι δεν υπήρχαν φύλακες: «Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δύο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο απ’ έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα».

Η βαλίτσα γεμάτη χρήματα

Κατά την έρευνα που έγινε στις χειραποσκευές του, οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρό του, καθώς και το διαβατήριό του, μιας και είχε προετοιμαστεί πλήρως για το ταξίδι του στην Ιταλία και από εκεί στο Στρασβούργο.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς.

Οι συντάξεις που λάμβανε

Ο 89χρονος εργάστηκε 40 χρόνια στο Σικάγο και 8 στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα σήμερα να παίρνει σύνταξη σχεδόν 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ λάμβανε σύνταξη 2.400 ευρώ και από τη Γερμανία επιπλέον 100.

Από τον ΟΓΑ έπαιρνε σύνταξη 60 ευρώ, ισχυριζόμενος πως δικαιούται μεγαλύτερη καθώς το ΙΚΑ του αλλοίωσε τα ένσημα.

Από την ημέρα που κατέθεσε ένσταση για τη σύνταξη και αυτή απορρίφθηκε, τότε ξεκίνησε και η εμμονή του, φτάνοντας στην περασμένη Τρίτη που εισέβαλε ένοπλος σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο για να τραυματίσει τους υπαλλήλους.