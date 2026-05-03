Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν και ότι ήταν απαράδεκτη.

Επιπλέον, ο πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα της απονομής χάριτος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του ισραηλινού καναλιού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι «η επιχείρηση εξελίσσεται πολύ καλά», ενώ επανήλθε και στο θέμα της χάριτος προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να προχωρήσει σε σχετική απόφαση.

President Trump tells me in a brief phone conversation:

The new Iranian proposal is not acceptable. “It’s not acceptable to me. I’ve studied it, I’ve studied everything – it’s not acceptable.” — Nathan Guttman (@nathanguttman) May 3, 2026

«Είναι πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν προσφέρει». Σημείωσε ότι στην πρόταση που υπέβαλαν οι Ιρανοί «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω».

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ικανοποίησή του για τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στο Ιράν: «Αν φεύγαμε τώρα, θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Διαπραγματευόμαστε».

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει επίσης το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την ανάληψη της ευθύνης από την Τεχεράνη για την αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής.

Η δεύτερη φάση της πρότασης προβλέπει την επανέναρξη του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν μετά τη λήξη της προθεσμίας, στο επίπεδο του 3,6%, σύμφωνα με την «αρχή της μηδενικής αποθήκευσης». Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ από επιθέσεις κατά του Ιράν και των συμμάχων του, σε αντάλλαγμα με την αποχή του Ιράν από την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Η πρόταση απορρίπτει τη διάλυση της πυρηνικής υποδομής ή την καταστροφή των εγκαταστάσεων του Ιράν. Η άρση των κυρώσεων περιλαμβάνει τη σταδιακή αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων σύμφωνα με ένα χρονικό ανώτατο όριο.

Στην τρίτη φάση, η Τεχεράνη πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τους Άραβες γείτονές της στην περιοχή, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.