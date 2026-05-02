Κι όμως, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X, δημοσίευσε βίντεο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να λέει… «ΝΙΚΗ» επί 1 ώρα (!) σε μια ασταμάτητη λούπα.

«Δεν μπορεί να σταματήσει, δεν θα σταματήσει» δηλώνει στην ανάρτησή του για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λευκός Οίκος, με τον λογαριασμό της προεδρίας των ΗΠΑ να δικαιώνει τον τίτλο του «επίσημου κυβερνητικού τρολ» και να προκαλεί σχόλια.

President Trump saying WINNING for 1 hour. 🔁



Can't stop, won't stop. pic.twitter.com/1RhnINVAKT — The White House (@WhiteHouse) May 2, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ίσως σε «καλύτερη θέση» αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Προηγουμένως, είχε δηλώσει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Πολλοί αμφισβητούν ότι κερδίζει τον πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως θεωρεί «προδοτικό» το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν».