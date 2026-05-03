Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 3-2 τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι της 35ης αγωνιστικής της Premier League και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League τη νέα σεζόν.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι και έδειχναν ικανοί να… τελειώσουν από νωρίς τους φιλοξενούμενους, καθώς στο 6′ ο Κούνια με ωραίο σουτ έκανε το 1-0 και στο 14′ ο Σέσκο, με διπλή προσπάθεια, έγραψε το 2-0.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση, στο δεύτερο όμως ήρθε η αντίδραση… Στο 47′ ο Σομποσλάι μείωσε σε 2-1 για την ομάδα του Άρνε Σλοτ και στο 56′ το τραγικό λάθος του Λάμενς είχε ως αποτέλεσμα ο Χάκπο να γράψει το 2-2.

Η Λίβερπουλ είχε πάρει, πλέον, τα πάνω της ψυχολογικά και κυνήγησε και το τρίτο γκολ, αυτό όμως το πέτυχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τελικά, με ωραίο σουτ του Μέινου εκτός περιοχής, για να πάρει έτσι τη νίκη με 3-2 και να εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League της νέας σεζόν.