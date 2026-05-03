Πιο φτωχή είναι από την Κυριακή (3/5) η οικογένεια του Άρη καθώς ο Στέργιος Μπουσβάρος, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών είχε αγωνιστεί στους «κίτρινους» από το 1954 μέχρι το 1969 ενώ στη συνέχεια ήταν παράγοντας της ομάδας, όταν αυτή κυριαρχούσε με τον Νίκο Γκάλη στα παρκέ. Ο θάνατός του, σε ηλικία 88 ετών, βύθισε στο πένθος τον σύλλογο, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα (03/05) πιο φτωχή, αφού ο Στέργιος Μπουσβάρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του μπασκετικού ΑΡΗ. Έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 1954 και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της πρώτης, μεταπολεμικά, μεγάλης ομάδας του ΑΡΗ, η οποία δημιούργησε το έδαφος για τη μετέπειτα ανέλιξή της στην κορυφή. Αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».