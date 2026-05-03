«Η σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού επιχειρεί να παρουσιάσει ως “εθνική πρωτοβουλία” μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025», τονίζει η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. τραπεζών και ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, όσον αφορά στις τράπεζες.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι «επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο άλλη μια απόπειρα επικοινωνιακής διαχείρισης των συνεπειών από τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη λειτουργία του τραπεζικού τομέα».

Η κ. Αποστολάκη αναφέρει ότι «σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας και αυξανόμενης υπερχρέωσης των νοικοκυριών λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων, η κυβέρνηση περιορίζεται σε μια τυπική συμμόρφωση και μάλιστα καθυστερημένη, αρνούμενη να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών». Προσθέτει ότι «η Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225 προβλέπει ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας, που περιλαμβάνει αυξημένη διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή, κανόνες υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων ορίων στο κόστος της πίστωσης, κατευθύνσεις που δεν υιοθετεί η κυβέρνηση». Συμπληρώνει ότι «την ίδια στιγμή τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει το 9,94% τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 7,15% στην Ευρωζώνη, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά».

Σύμφωνα με την κ. Αποστολάκη «τη λύση στις δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις των πολιτών δείχνουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες προβλέπουν μια σειρά από παρεμβάσεις, όπως: κατάργηση αδιαφανών χρεώσεων (έξοδα δανείων και πιστοληπτικής αξιολόγησης), ενίσχυση της διαφάνειας στα επιτόκια ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης των καταναλωτών καθώς και αποτελεσματικές κυρώσεις για την προστασία τους».