Ελέφαντας σκόρπισε τον θάνατο σε πολυσύχναστο χώρο λατρείας στη νότια Ινδία.

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, ο ελέφαντας που έφερε το όνομα «Mayyanad Parthasarathy» βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ και ξέφυγε από την επιτήρηση γύρω στις 9:45 το πρωί. Επιτέθηκε σε ό,τι έβρισκε μπροστά του και σκότωσε τον 40χρονο οδηγό φορτηγού που τον είχε μεταφέρει στον χώρο. Ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το μεγαλόσωμο ζώο προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, καθώς αναποδογύρισε οχήματα, κατέστρεψε μηχανές και προξένησε φθορές στον περίβολο του ναού. Έπειτα από περίπου δύο ώρες έντασης, οι αρχές —με τη συνδρομή δασικών υπαλλήλων και της αστυνομίας— κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας ηρεμιστικά.