Μία μεγάλη δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο έδωσε η Σακίρα, στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής διοργάνωσης που, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η εμφάνισή της έγινε το βράδυ του Σαββάτου και ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων μεγάλων δωρεάν events, όπως εκείνα της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga έναν χρόνο νωρίτερα, τα οποία είχαν επίσης προσελκύσει τεράστια πλήθη.

Η συναυλία ξεκίνησε περίπου στις 23:00, με καθυστέρηση που ξεπέρασε τη μία ώρα, χωρίς όμως αυτό να μειώσει τον ενθουσιασμό του κόσμου, ο οποίος την υποδέχθηκε με δυνατά χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Την ίδια στιγμή, στον ουρανό εμφανίστηκαν drones που σχημάτιζαν τη φράση «αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.

Samira (BBB26) aparece durante transmissão do show de Shakira em Copacabana, ou seja, o público de 2 milhões de pessoas também é um pouco dela! 🌍💅pic.twitter.com/1NSvu18wT7 — POPTime (@poptime) May 3, 2026

Η ίδια η Σακίρα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ανακαλώντας την πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».