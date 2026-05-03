Η επιστροφή του ιδιοκτήτη της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι από τη Μαδρίτη, μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια της Euroleague με την Ρεάλ, ήταν περιπετειώδης.

Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό τζετ του συγκρούστηκε στον αέρα με σμήνος πουλιών και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελώνη.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο τζετ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.