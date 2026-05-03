Σπάνιες εικόνες καταγράφονται σήμερα, 3 Μαΐου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν ντυθεί στα λευκά. «Τέτοιες θερμοκρασιακές συνθήκες για Μάιο είχαμε να συναντήσουμε από το 1987», σημείωσε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από αύριο, Δευτέρα. Μάλιστα, η μεταβολή θα είναι απότομη και θα χαρακτηριστεί από την κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας, ανέφερε η μετεωρολόγος.

«Σήμερα Κυριακή, είναι η τελευταία μέρα που αυτή η ψυχρή εισβολή επηρεάζει τη χώρα μας. Περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές που στο Αιγαίο θα ενταθούν τις αμέσως επόμενες ώρες, ενώ θα έχουμε και καταιγίδες στην περιοχή των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Παράλληλα, η χιονόπτωση θα συνεχιστεί για κάποιες ώρες ακόμα και στα ορεινά, όπως και οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν στα ανατολικά και τα 9 μποφόρ. Αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν το απόγευμα και θα παρουσιάσουν εξασθένηση από το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναστασία Τυράσκη.

«Από εκεί και πέρα, θερμότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν να μετακινούνται προς τη χώρα και όλο αυτό θα μετακινηθεί ανατολικότερα. Η Δευτέρα θα είναι μία μέρα με τελείως διαφορετικό καιρό, σταματούν αυτά τα φαινόμενα. Γρήγορα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες για αύριο θα είναι στα ηπειρωτικά 20-21, πιθανά και 22. Στην Αττική, που σήμερα χιονίζει, αύριο θα έχουμε 20 βαθμούς», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Η Τρίτη θα είναι μια ακόμα καλύτερη μέρα, με ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία, γύρω στους 22 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, στα κανονικά δηλαδή για την εποχή επίπεδα.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο δε, πάμε προς καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου», τόνισε.

Για αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος. Στην ανάρτησή του γράφει: «Μετά το ιδιαίτερα ψυχρό Σαββατοκύριακο που βιώνουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας -ένας καιρός ασυνήθιστος για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου- η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να μεταβάλλεται σταδιακά. Μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή με τοπικές βροχοπτώσεις, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενισχυμένους βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, και ίσως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 9 μποφόρ αντίστοιχα.

Ωστόσο, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου σταδιακά θα αλλάξει ο καιρός. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα μεγαλώνουν, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να επανέλθουμε σε πιο τυπικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 22-24°C, ενώ στα νησιωτικά τμήματα θα φτάσει περίπου τους 18-21°C. Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω άνοδος, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να αγγίζουν τους 26-28°C και στα νησιά τους 22 με 24°C. Παρόμοια θα είναι η εικόνα και την Τετάρτη 6 Μαΐου, με θερμοκρασίες στους 26-28°C στα ηπειρωτικά και 22-25°C στα νησιά. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 28-30°C στα ηπειρωτικά και τους 24-27°C στα νησιωτικά τμήματα.

Παρόμοιες θα είναι και οι μέγιστες θερμοκρασίες στις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έως και την επόμενη Πέμπτη, στοιχεία που φαίνονται αναλυτικά στις παρακάτω κάρτες.

Όμως, από τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας και κυρίως από την Πέμπτη 7 Μαΐου προς την Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξάνονται οι πιθανότητες ακόμη και για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό έχει να κάνει με τη πιθανή μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες, μέσω της κεντρικής Μεσογείου, ενδέχεται να κινηθούν προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα προς το επόμενο Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη πλήρως “κλειδώσει” σε επίπεδο πρόγνωσης. Απαιτείται η παρακολούθηση των επόμενων ημερών και η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων, ώστε να γνωρίζουμε την ένταση και τη διάρκεια της θερμής εισβολής, εφόσον αυτή τελικώς λάβει χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση της ατμόσφαιρας τείνει προς τις θερμότερες συνθήκες, στοιχείο που αξίζει να μελετήσουμε τις επόμενες ημέρες».