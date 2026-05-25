Έκκληση προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης απηύθυνε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ζητώντας να υπάρξει συγκεκριμένη διαχείριση στις πληροφορίες γύρω από τα αίτια του θανάτου της μητέρας της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Βιβής Γκίκα, η 18χρονη κοπέλα πλησίασε τις τηλεοπτικές κάμερες στον περιβάλλοντα χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος για να ξεκαθαρίσει τη θέση της οικογένειας.

Όπως ανέφερε η ρεπόρτερ του σταθμού, η Βικτώρια «βγήκε έξω από το νοσοκομείο και παρακάλεσε τους δημοσιογράφους να μην συσχετίσουν τον καρκίνο του μαστού –με τον οποίον νόσησε η μητέρα της πριν από 18 χρόνια– με την τωρινή, τελευταία μάχη που έδωσε για τη ζωή της».

Η ίδια εξήγησε και το κίνητρο πίσω από αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, συμπληρώνοντας: «Και όλο αυτό το έκανε, είπε, γιατί δεν θέλει να τρομάξουν ή να απογοητευτούν γυναίκες οι οποίες είτε νοσούν είτε θέλουν να γίνουν μητέρες».

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία και η επιθυμία της οικογένειας

Λίγο αργότερα, η Βικτώρια Δέλλα επανήλθε με δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενημερώσει για το πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα.

Με βάση την επίσημη ενημέρωση της οικογένειας, η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Αττική, η σορός θα μεταφερθεί για ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, το οποίο αποτελεί τον τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως οι συγγενείς εξέφρασαν μια συγκεκριμένη επιθυμία προς όσους σκοπεύουν να τιμήσουν τη μνήμη της. Αντί για την κατάθεση στεφάνων, ζητήθηκε να κατατεθούν χρήματα ως δωρεά στο Ίδρυμα «Φλόγα». Για τη διευκόλυνση αυτής της κίνησης, πρόκειται να τοποθετηθεί ειδικό κουτί συγκέντρωσης προσφορών εντός του ναού κατά τη διάρκεια της κηδείας.